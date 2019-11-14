 Зеленский обсудил с послами "Большой семерки" ход реформ в Украине - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский обсудил с послами "Большой семерки" ход реформ в Украине
14.11.2019 19:44
Владимир Зеленский обсудил с послами "Большой семерки" проведение реформ в Украине Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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