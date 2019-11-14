Неполитические Сводки
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|ГБР проверяет факт причастности чиновников лесхоза к присвоению 100 млн грн
|14.11.2019 20:57
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Теги: происшествия события украина лесхоза присвоению млн грн лиц
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