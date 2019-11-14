 ГБР проверяет факт причастности чиновников лесхоза к присвоению 100 млн грн - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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ГБР проверяет факт причастности чиновников лесхоза к присвоению 100 млн грн
14.11.2019 20:57
ГБР проверяет факт причастности должностных лиц лесхоза к присвоению 100 млн грн Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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