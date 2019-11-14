Неполитические Сводки
- Гончарук прокомментировал принятие госбюджета-2020
- Диетологи рассказали, какие продукты могут вызвать депрессию
- В Грузии прошли акции протеста из-за отказа парламента поддержать изменения
- В Австралии девушка-модель не знала о беременности и спонтанно родила ребенка, пока мылась
- Названа сумма, которую в следующем году потратят на Раду
|В Австралии девушка-модель не знала о беременности и спонтанно родила ребенка, пока мылась
|14.11.2019 21:35
|
Поделитесь статьей с друзьями