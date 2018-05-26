конец футбольной Лиги чемпионов 63-го сезона (2017-2018 годов) состоится сегодня, 26 мая, в 21.45 по киевскому времени в столице Украины на стадионе НСК “Олимпийский”. В решающем поединке самого престижного клубного турнира под эгидой УЕФА сойдутся испанский “Реал” и английский “Ливерпуль”, информирует .

В украинской столице встретятся две самые титулованные команды в европейском футболе. “Реал” может выиграть Кубок чемпионов в 13-й раз и в третий раз подряд. “Ливерпуль” дошел до финала впервые за 11 лет и может завоевать трофей в шестой раз.

Соперники провели между собой 5 матчей, и все — в главном еврокубке. “Ливерпуль” одержал три победы и потерпел два поражения. На счету “красных” шесть голов, “Реал” забил четыре мяча.

В предыдущий раз клубы пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов-2014/15. “Реал” одержал две победы. В гостях мадридцы выиграли со счетом 3:0, дома — 1:0. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2008/09 “Ливерпуль” разгромил “Реал” с общим счетом 5:0. В Испании “красные” выиграли 1:0, на “Энфилде” — 4:0. В финале Кубка чемпионов сезона 1980/81 в Париже “Ливерпуль” обыграл “Реал” — 1:0.

Вратари — Навас, Касильяс, Лука Зидан;

Защитники — Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф;

Полузащитники — Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Ковачич, Даниэль Себальос;

Нападавшие — Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Васкес, Борха Майораля.

Вратари — Лорис Кариус, Миньоле;

Защитники — Натаниэл Клайн, Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Натаниэл Филлипс;

Полузащитники — Джордан Хендерсон, Жоржиньйо Вейналдум, Джеймс Милнер, Эмре Джан, Лаллана, Рафаэль Камачо, Кертис Джонс;

Нападавшие — Фирмино, Мохамед Салах, Садио Мане, Дэнни Ингс, Доминик Соланки, Бен Вудберн.

Примечательно, что в заявке испанского гранда присутствует молодой вратарь Лука Зидан, который является сыном наставника клуба Зинедина Зидана.

Следует отметить, что у мадридского “Реал” нет кадровых потерь, чего не скажешь о команде “красных”: “Ливерпуль” не сможет рассчитывать на защитников Джо Гомеса и Жоэля Матипа, а также игрока средней линии Алекса Окслейд-Чемберлена.

Матч “Реал” — “Ливерпуль” будут обслуживать арбитры из Сербии во главе с 45-летним Мажич, четвертый рефери — Клеман Тюрпен (Франция).

Бывший нападающий “Динамо” (Киев), “Милан”, “Челси” и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал официальным послом финала Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 в Киеве.

Напомним, 26 мая, в связи с проведением на столичном НСК “Олимпийский” финального матча Лиги чемпионов УЕФА, будут некоторые изменения в работе общественного транспорта.

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