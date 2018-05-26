Букмекерские компании считают испанский "Реал Мадрид" фаворитом в финальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

По их мнению, основное время матча закончится со счетом 1:1. Несколько менее вероятна победа "Реала" со счетом 2:1.

Букмекеры также определили наиболее возможных авторов голов: в составе мадридцев это португалец Криштиану Роналду, а в составе их оппонентов - египтянин Мохамед Салах.

Финал футбольной Лиги чемпионов 63-го сезона (2017-2018 лет) состоится сегодня, 26 мая, в 21:45 по киевскому времени в столице Украины.

В украинской столице встретятся две самые титулованные команды в европейском футболе. "Реал" может выиграть Кубок чемпионов в 13-й раз и в третий раз подряд. "Ливерпуль" дошел до финала впервые за 11 лет и может завоевать трофей в шестой раз.

Соперники провели между собой 5 матчей, и все - в главном еврокубке. "Ливерпуль" одержал три победы и потерпел два поражения. На счету "красных" - шесть голов, "Реал" забил четыре мяча.

Добавим, "Ливерпуль" и "Реал" объявили заявки на конец Лиги чемпионов.

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