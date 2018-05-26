Судья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, который приговорил к условному сроку руководителя группы “титушок” Юрия Крысина, подал в отставку. Об этом говорится в проекте повестки дня заседания Высшего совета правосудия, передает

“ВСП планирует 29 мая рассмотреть материалы об увольнении Линника в связи с подачей заявления об отставке”, — говорится в документе.

Как сообщал 22 декабря 2017 года судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты “Вести” Вячеслава Веремия.

На приговор Шевченковского суда 28 декабря 2017 года Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу. Затем 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана. В настоящее время по решению суда Крысин находится под стражей.

Напомним, Апелляционный суд Киева продолжит 13 июня рассмотрение жалобы на приговор осужденному к условному наказанию за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия зимой 2014 года Юрию Крысину.

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