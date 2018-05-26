Пограничники оформили почти 10 тысяч гостей и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил пресс-центр ГПСУ, передает

"В целом пограничники уже встретили и оформили почти 10 тысяч граждан, которые следовали на Чемпионат. При этом только за последние сутки - 7 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Примечательно, что основной поток приходится на столичные аэропорты. Однако приход граждан также фиксируется через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС.

"Кроме того, по результатам дополнительной проверки не пропущено 6 граждан, еще 2 за нарушения порядка въезда-выезда на ВОТУ АРК. Также в отношении более чем 200 человек приняты частичные решения о пропуске через границу", - отмечают в службе.

По данным ГПСУ, к обеду 26 мая ожидается массовое приход болельщиков чартерными рейсами, а также автобусами, преимущественно через западный участок границы. В службе отмечают, что приняли все меры по уменьшению времени на прохождение пограничных формальностей при соблюдении всех норм безопасности.

Напомним, в Украину не пустили четырех российских ультрас.

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