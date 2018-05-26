Гражданин Ирана при посадке в самолет в аэропорту "Борисполь" заявил, что он является террористом. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает

"Сегодня утром в терминале Д аэропорта "Борисполь" во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров - гражданин Ирана заявил, что является террористом. Гражданин следовал транзитом из Тегерана", - написал Слободян.

По его словам, лицо задержано группой реагирования отдела пограничной службы. Багаж пассажира осмотрен с использованием служебной собаки, натренированной на выявление взрывчатки.

Информация о причастности этого гражданина к террористическим организациям проверяется. Вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Напомним, в СБУ считают российским фейком информацию о призывах "ИД" к терактам в Киеве.

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