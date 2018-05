Газета The New York Times, ссылаясь на опубликованные материалы Пентагона и свидетельства военных-участников операции, рассказала о четырехчасовос бое за нефтеперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор в районе города Хашам, 7 февраля текущего года, в результате которого было уничтожено от 200 до 300 солдат проправительственных сил и наемников ПВК Вагнера, передает . Издание указывает, что у завода в Дейр-эз-Зоре находились 30 американских солдат из отряда “Дельта” и рейнджеров, которые помогали курдским отрядам и сирийским повстанцам. Около 15:00 по местному времени они получили данные о том, что на них движется большой вражеский отряд, а местность перед ними разведывают беспилотники. Пентагон утверждает, что наступали около 500 человек из проасадовских сил, которых поддерживали 27 танков и бронемашин. В связи с этим американская военная авиация в районе была приведена в боевую готовность, а солдаты у завода приготовились к обороне на случай возможного нападения. Примерно в 20:30 по местному времени проасадовские танки Т-72 приблизились к заводу на расстояние около 1,5 км. Ещё через полтора часа в район подтянулись и другие силы наступающих, которые в 22:30 открыли огонь из артиллерии, минометов и танков. Американские спецназовцы были вынуждены скрыться. The New York Times утверждает, что в течение первых 15 минут боя американские военные пытались связаться с российскими коллегами в Сирии и убедить их остановить наступление. “Когда эти попытки потерпели неудачу, спецназовцы у завода сделали предупредительные выстрелы. Но противник продолжал наступать”, - говорится в материале. Остановить атаку удалось после того, как к месту прибыли военные вертолеты Apache, самолеты-истребители F-22 и F-15E, бомбардировщики B-52, самолеты огневой поддержки AC-130, беспилотники MQ-9. Они атаковали бронетехнику с воздуха и смогли до 1:00 подавить огонь артиллерии. Это позволило засевшим на заводе спецназовцам перегруппироваться и начать обстрел противника из противотанковых орудий и автоматического оружия. При этом некоторые из них рисковали жизнью, наводя силы авиации на наземные цели. Но только через час нападавшие начали отступать. Фактически около 2:00 бой был окончен, а прекратившие огонь американцы позволили противнику собрать убитых и раненых. Исходя из материалов Пентагона, американцы не потеряли ни одного человека, тогда как у их противника потери составили от 200 до 300 человек, утверждает газета со ссылкой на полученные документы. В военном ведомстве считают, что причиной такого результата боя стал тот факт, что нападавшие использовали рискованную тактику атаки в лоб, не учитывая возможной поддержки её защитников с воздуха и их координации. Как указывает NY Times, в США уверены, что российские военные к нападению причастны, а среди нападавших были русские наемники, которые рассчитывали получить доход от захваченных ими нефтяных месторождений. Однако при этом источники газеты говорят, что в последние недели российское командование в Сирии использует точно такие же беспилотники, которые были замечены американцами под Дейр-эз-Зор. Напомним, 7 февраля 2018 несколько подразделений ЧВК “Вагнер”, которые участвовали в боевом столкновении в районе города Хашам (провинция Дейр-эз-Зор), понесли значительные потери, попав под удар артиллерии и ВВС США. О потерях между бойцов российской ЧВК сообщали множество российских и западных СМИ, человеческие потери отличаются от 11 до 200 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



