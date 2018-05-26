|В ЕС оценили шансы Украины потерять безвиз
|26.05.2018 11:35
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Что касается пользования украинцами привилегиями безвизового режима с Европейским Союзом, отсутствуют какие-либо злоупотребления или инциденты, которые могли бы привести к его приостановлению. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Хан в эфире Радио НВ, передает
Он также отметил, что отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 года свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Хан подчеркнул, что в этом направлении Украина имеет прогресс, однако существуют и риски.
"Опять же - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за рубежом", - прокомментировал он.
Напомним, ЕС хочет уверенности в соблюдении Украиной условий для безвиза.
Как сообщал Украина ведет переговоры о безвизе с 61 страной "белого шенгена".