Что касается пользования украинцами привилегиями безвизового режима с Европейским Союзом, отсутствуют какие-либо злоупотребления или инциденты, которые могли бы привести к его приостановлению. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Хан в эфире Радио НВ, передает

Он также отметил, что отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 года свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Хан подчеркнул, что в этом направлении Украина имеет прогресс, однако существуют и риски.

"Опять же - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за рубежом", - прокомментировал он.

Напомним, ЕС хочет уверенности в соблюдении Украиной условий для безвиза.

Как сообщал Украина ведет переговоры о безвизе с 61 страной "белого шенгена".

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