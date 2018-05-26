В Днепре на территории предприятия по переработке аккумуляторных батарей “Инста-Центр” произошел пожар. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины, передает

"Горело вторсырье (отработанные аккумуляторные батареи) в технологическом колодце на общей площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сообщение о происшествии поступило спасателям 25 мая в 16:30. Так, на территории предприятия по переработке аккумуляторных батарей "Инста-Центр", расположенного на ул. Курсантской Самарского района города Днепра, произошло возгорание вторичного сырья.

На месте происшествия стало известно, что возгорание возникло внутри одноэтажного отдельно стоящего металлического сооружения по переработке отработанных аккумуляторных батарей.

Пожар локализован в 17:21 и ликвидирован в 18:24. К тушению были привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, на днях в Киеве произошел масштабный пожар возле одной из станций метро.

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