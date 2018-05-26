Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Украине сосредоточиться на реформах, указав, что перспектива возможного вступления в Альянс является делом будущего. Об этом сообщает со ссылкой на Польское радио.

По словам Генсека НАТО, "сейчас Украине следует сосредоточить внимание на реформах, тогда как перспектива возможного вступления в Альянс является делом будущего". Однако он подчеркнул, что этот вопрос только между НАТО и Украиной, и ни одна другая сторона не может узурпировать право голоса в этом вопросе.

"Наше сообщение такое: суверенное право каждого государства - решить, какой путь она хочет выбрать, в том числе, как хотела бы защитить себя и к какому военному союзу принадлежать... Россия здесь ничего сказать не может. Мы не признаем идею зон влияния, согласно которой сильные страны имеют право решать, что их соседи могут или не могут сделать", - отметил он.

В то же время он напомнил, что НАТО оказывает Украине политическую и практическую помощь, а некоторые союзные страны также предоставляют двустороннюю помощь. "Эта помощь заключается в поддержке Украины в реформировании вооруженных сил и в подготовке к евроатлантической интеграции", - пояснил Столтенберг.

При этом он указал, что НАТО требует выполнения минских договоренностей, включая немедленное прекращение огня и вывод тяжелой военной техники, а также обеспечение международным наблюдателям полного и беспрепятственного доступа к зоне боевых действий.

В понедельник Йенс Столтенберг примет участие в заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Варшаве, а также встретится с президентом Анджеем Дудой и министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

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