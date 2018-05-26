Полиция задержала четырех человек по подозрению в поджоге киосков на рынке в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Киеве, передает

"Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Это жители Киевской области - 1992, 1984, 1991, и 1987 года рождения. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за грабежи и грабеж. Злоумышленникам объявлены подозрения в совершении умышленного повреждения имущества путем поджога. Им грозит до десяти лет лишения свободы", - сказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Напомним, 24 мая в 2:52 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре возле станции метро "Академгородок" на проспекте Палладина, 32, в Святошинском районе столицы.

Огнем повреждены пять торговых киосков общей площадью около 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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