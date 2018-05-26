Военные ВСУ уничтожили снайпера боевиков, который вел прицельный огонь по украинским позициям близко Широкино. Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец в Facebook, передает .

“Наиболее активные боевые действия продолжались на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. В ходе контрснайперской борьбы был уничтожен снайпер противника, который вел прицельный огонь по защитникам Широкино”, — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 33 раза открывали огонь, из них 13 — с применением тяжелого вооружения.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия происходят между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил. Все украинские подразделения, участвующие в боевых действиях на востоке, теперь подчиняются командующему ОС — генерал-лейтенанту Сергею Наеву.

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