С начала текущих суток боевики совершили пять обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает

"В течение ночи в районе проведения операции Объединенных сил было довольно тихо. 5 кратковременных обстрелов из стрелкового оружия зафиксировано в районе Марьинки, Широкино и Павлополя. Надеемся, что такая обстановка сохранится и в течение дня", - сказал Праута.

Напомним, в течение минувших суток в результате обстрелов боевиков на Донбассе двое украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира