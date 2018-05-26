Субтропический шторм “Альберто”, сформировавшийся в Карибском море, достигнет южного побережья Соединенных Штатов в ближайшие сутки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами, передает .

“К настоящему моменту шторм находится примерно в 100 милях (160 километрах) к юго-востоку от мексиканского острова Косумель”, — говорится в сообщении.

Скорость ветра в эпицентре “Альберто” достигает 65 километров в час. Однако метеорологи подчеркивают, что в ближайшие 48 часов стихия наберет силу.

Из-за шторма мощные ливни обрушатся на полуостров Юкатан, западную Кубу, штат Флорида, а также северо-восточное побережье Мексиканского залива. Ожидается, что скорость движения “Альберто” замедлится, когда он достигнет суши.

Напомним, минувшей осенью из-за урагана “Ирма” во Флориде более трех миллионов домов и предприятий остались без света. Тогда стихия достигла пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, а максимальная скорость ветра в пределах урагана составляла 82 метра в секунду.

“Ирма” также сильно затронула Пуэрто-Рико и острова Карибского бассейна, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. Жертвами стихии стали десятки лиц. На некоторых островах региона ветер уничтожил более 90 процентов всех построек.

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