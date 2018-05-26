Полиция Киева зафиксировала 26 правонарушений с участием иностранцев, прибывших на конец Лиги чемпионов, и открыла 15 уголовных производств. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Киеве, передает

"В настоящее время следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, 3 хулиганства и 2 мошенничества. Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков близко отеля в Дарницком районе столицы. Другие зарегистрированные события имеют информационный характер", - говорится в сообщении.

Напомним, утром полицейские в столице предупредили две конфликтные ситуации между компаниями молодых людей.

Как сообщал в финале Лиги чемпионов 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Добавим, "Ливерпуль" и "Реал" объявили заявки на конец Лиги чемпионов.

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