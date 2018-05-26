В центре Киева за несанкционированную торговлю символикой футбольной команды-финалиста Лиги чемпионов задержан мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в столице.

"В Голосеевском районе на улице Большая Васильковская в полицию обратился представитель УЕФА, который указал на неизвестного, который занимался торговлей символикой команды финалиста без соответствующих документов. Сотрудники полиции задержали данного гражданина для дальнейшей проверки", - говорится в сообщении.

Как сообщал полиция Киева зафиксировала 26 правонарушений с участием иностранцев, прибывших на конец Лиги чемпионов, и открыла 15 уголовных производств.

Как сообщал в финале Лиги чемпионов 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Добавим, "Ливерпуль" и "Реал" объявили заявки на конец Лиги чемпионов.

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