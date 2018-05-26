Вчера с очередным российским "гуманитарным конвоем" на временно оккупированные территории боевикам доставлены военные радиостанции и средства индивидувальной защиты. Об этом во время брифинга со ссылкой на данные военной разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает

"24 мая очередным российским "гуманитарным конвоем" на временно оккупированную территорию Донбасса доставлен груз военного назначения для соединений и частей российских оккупационных войск, в том числе радиостанции и средства индивидуальной защиты", - сказал Праута.

Он отметил, что российские "гуманитарные конвои" в реальности являются одним из способов поддержки российских оккупационных войск и оккупационных администраций на востоке Украины, в первую очередь оборудованием военного назначения.

Напомним, с начала текущих суток боевики осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе.

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