Вчера, накануне финала Лиги чемпионов УЕФА, один из клубов решающего киевского противостояния сыграл в баскетбол, информирует со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Игроки "Реала" в полном составе сыграли в баскетбол на домашней площадке "Киев-Баскет" на паркете СК "Меридиан".

Правда, фото и видео съемки были запрещены. Более того, сама работа в зале проходила в секретном режиме.

Примечательно, что одним из лучших на площадке с баскетбольным мячом был Криштиану Роналду.

Напомним, что финальный матч 63-го сезона футбольного турнира под эгидой УЕФА будет обслуживать серб Милорад Мажич.

Как сообщал в финале Лиги чемпионов 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Добавим, "Ливерпуль" и "Реал" объявили заявки на конец Лиги чемпионов.

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