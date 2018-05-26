Аноним сообщил о заминировании пяти станций столичного метро - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Сейчас их закрыли для пассажиров, сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

"Поступили анонимные двинкы о минировании станций - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка", - сообщили в КП.

Напомним, полиция Киева зафиксировала 26 правонарушений с участием иностранцев, прибывших на конец Лиги чемпионов, и открыла 15 уголовных производств.

Как сообщал в финале Лиги чемпионов 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Добавим, "Ливерпуль" и "Реал" объявили заявки на конец Лиги чемпионов.

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