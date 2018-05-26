В докладе ПА НАТО указываются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины, а докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на Донбассе, но и в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз в Facebook, передает

"НАТО - это не только военный, но и политический альянс. Вопрос урегулирования конфликта в Украине продолжает быть в фокусе на весенней сессии ПА НАТО в Варшаве. Во время доклада "Продвижение демократии и прав человека в Черноморском регионе". В докладе, который был представлен главным докладчиком Уллой Шмидт, указываются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии", - сообщила она.

Как отметила Фриз, докладчик заявила, что быстрое решение конфликта на Донбассе - нереалистично.

"Представители ПА НАТО признают, что руководство Украины стремится говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами. Ключевая задача сегодня - прекращение огня, но никакого прогресса со стороны самопровозглашенных республик не наблюдается. В то же время докладчик четко распределяет ситуацию на Донбассе и в Крыму. В докладе содержится вывод о том, что страны должны усиливать давление на РФ", - добавила Фриз.

"Улла Шмидт отметила в выступлении, что Путин продолжил "несокрушимый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше, чем Сталин в свое время. Он заинтересован в сохранении исчерпывающе своей власти", - отметила глава делегации Украины в ПА НАТО.

Напомним, в Варшаве началась Парламентская ассамблея НАТО.

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