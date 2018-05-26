В Москве один из посетителей Третьяковской галереи повредил картину мастера реалистической живописи, художника Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына". Об этом сообщило агентство ТАСС, передает .

"Серьезные повреждения нанесены картине "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в результате нападения вандала в пятницу вечером - холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Им оказался 37-летний приезжий из Воронежа.

"Задержанный за повреждение картины в Третьяковской галерее 37-летний мужчина пояснил полиции, что повредил полотно из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов", - отметили в МВД РФ.

Как сообщается, это уже не первый случай попыток повреждения картины. Так, 16 января 1913 года на нее совершил набег Абрам Балашов. Он нанес по полотну три удара ножом. После этого Репину пришлось заново воссоздавать лица изображенных на нем царя и царевича. Отметим, что картина Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года" (также известная как "Иван Грозный убивает своего сына") впервые была показана в 1885 году.

Илья Репин (1844-1930) - известный русский художник. Наибольшую славу живописцу принесли картины "Бурлаки на Волге", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", портреты.

Напомним, в США повредили автопортрет Пикассо стоимостью 70 млн долларов.

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