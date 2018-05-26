Сотрудники СБУ разоблачили на взятке сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает

"Правоохранители установили, что чиновник требовал от бойца антитеррористической операции 18 тыс. грн. За указанную сумму злоумышленница обещала беспрепятственно оформить установленную выплату единовременной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали чиновницу в одном из парков Львова во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Во время задержания злоумышленница пыталась упрямиться правоохранителям. Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной помощи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, председателю одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области сообщили подозрение в получении взяки в 90 тысяч долларов.

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