Конструкторы Харьковского бронетанкового завода начали разработку новой военный машины пехоты БПМ-У, которая придет на смену существующим БМП-1 и БМП-2. Об этом на своей странице Facebook сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает

"На данный момент "Харьковское конструкторское бюро им. А. Морозова" разрабатывает боевую машину пехоты БМП-У, которая заменит БМП-1 и БМП-2. Ее главным боевым заданием будет транспортировка и огневая поддержка сухопутных подразделений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по расчетам конструкторов, уровень защиты БМП-В будет на 10-12% выше БТР-4.

Прогнозируется, что первый образец машины для тестов выпустят уже в 2019 году, а в 2020-х годах БМП-У поступит на вооружение украинской армии.

Напомним, в Черниговской области испытали новый военный модуль.

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