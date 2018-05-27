На кладбище в Грушовичах возле польского города Перемышль в третий день археологических работ на месте снесенного памятника УПА обнаружено находки, которые могут свидетельствовать о захоронении на этом месте именно бойцов УПА. Об этом сообщила наблюдательница от Объединения украинцев в Польше Ольга Соляр на своей странице в Facebook, передает

"Грушовичи, эксгумационные работы, третий день. На данный момент, на 13 часов, между восьми обнаруженных людей, останки трех человек имеют интерес для украинской стороны. Рядом со скелетом молодого человека была найдена пуговица с немецкого мужского нательного белья, которое обычно использовалось членами УПА. На одном из черепов есть трещина в передней части лобной части, что указывает на удар в момент смерти или "добивание", - сообщила она.

По ее словам, на том же уровне - метр - есть также часть скелета другого человека.

"Оставшиеся останки расположены на уровне 1,5 метра, что, по мнению украинской стороны, может указывать на быстрое ночное захоронение между других более старых могил", - отметила она.

Напомним, 25 мая во время археологических работ, проводимых управлением по поиску и идентификации Института национальной памяти Польши на кладбище в Грушовичах под Перемышлем, были обнаружены захоронения.

Институт национальной памяти Польшу 24 мая начал эксгумацию останков в Грушовичах, чтобы выяснить, похоронены ли там члены УПА. Приобщиться к раскопкам пригласили украинскую сторону, и украинцы присоединились в качестве наблюдателей.

При этом в ИНП Польши заявили, что если на месте разобранного монумента в Грушовичах найдут останки, то каждый похороненный там человек будет иметь свою могилу, но, наверное, там не будет памятника в честь УПА.

После сноса в 2017 году памятника в Грушовичах Украинский институт национальной памяти запретил эксгумацию и легализацию памяти польских жертв на территории Украины. Вопрос чествования памяти жертв польско-украинских конфликтов является предметом переговоров международной комиссии под руководством вице-премьера, министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского и вице-премьера Украины Павла Розенко. Последняя встреча комиссии состоялась в феврале текущего года.

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