Украинские и болгарский стороны договорились о совместном строительстве автодороги для соединения Одессы и Варны. Об этом сегодня по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявил журналистам Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент.

"Мы договорились, что мы активизируем совместное построение дороги между Рени и Варной через территорию Румынии. Надеемся, что здесь на нашей стороне будут и ресурсы Евросоюза - мы привлечем к нам и ресурсы наших болгарских, румынских партнеров и будем делать все так, чтобы в ближайшее время за рулем машины можно было за несколько часов доехать из Одессы в Варну", - сказал Порошенко.

Ранее Президент сообщил, что в 2018 году запланировано завершение строительства всей трассы "Одесса-Рени".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира