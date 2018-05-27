80-летний голливудский актер Морган Фриман отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах, однако при этом он не исключает, что мог безуспешно шутить с женщинами или делать им неуместны комплименты. Текст заявления актера опубликовал в субботу телеканал NBC, информирует

Фриман в ответ на обвинения в вызывающем поведении и сексуальных домогательствах заявил, что "все жертвы нападений и домогательств заслуживают быть услышанными". Актер подчеркнул, что "неправильно приравнивать ужасные случаи, когда имеют место насильственные действия сексуального характера, с неуместными комплиментами или юмором".

"Я приношу извинения всем, кто ощутил неудобство или унижения. Это никогда не было моей целью", - сказал обладатель премии "Оскар". По словам голливудского актера, он "не тот человек, который будет умышленно обижать или сознательно заставлять кого-то чувствовать себя неловко". Он также подчеркнул, что это может подтвердить "любой, с кем он работал".

Актер отметил, что "часто пытается шутить и делать комплименты женщинам и мужчинам в беззаботной и веселой манере".



"Ясно, что у меня не всегда получалось так, как хотелось бы. И за это я извинился в четверг и продолжаю извиняться перед всеми, кого мог огорчить, но огорчить нечаянно", - добавил Фриман, подчеркнув, что никогда не добивался женщин и никогда не предлагал обеспечить им продвижение в карьере в обмен на близость.

Напомним, ранее на этой неделе телеканал CNN по итогам журналистского расследования сообщил, что несколько женщин обвинили американского актера Моргана Фримена в вызывающем поведении и сексуальных домогательствах. Согласно публикации, одна пострадавшая испытывала притязаний актера ежедневно в течение нескольких месяцев съемок комедии "Уйти красиво". Инцидент произошел в 2015 году. По словам женщины, Фримен постоянно распускал руки и делал оскорбительные для ее достоинства замечания относитель ее фигуры и одежды.

"Фримен пытался задрать мою юбку и спрашивал, надела я нижнее белье", - рассказала жертва домогательств актера. Она добавила, что несмотря на отказ, актера продолжал это делать, пока его коллега Алан Аркин не сделал Фримену замечания, призвав коллегу прекратить домогательства к ассистентке съемочной бригады, Фримен испугался и послушался.

Эта история стала не единственным обвинением Фримена в домогательствах. Другая собеседница CNN, которая возглавляла продакшн фильма "Иллюзия обмана" в 2012 году, рассказала о сексуальных домогательствах актера к ней и к ее ассистентке.



Женщины упрекают Фримена в навязчивых замечаниях откровенно сексуального содержания и приравнивают такое поведение к домогательствам.

В ходе расследования CNN разговаривала с 16 женщинами, восемь из которых считают себя жертвами или сексуальных домогательств, или непозволительной поведения со стороны актера. Остальные восемь были свидетелями выходок исполнителя.

Как ранее сообщал тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось о том, что Вайнштейн течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, в которых работал. С обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого в США в домогательствах обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента Джорджа Буша-старшего, ряд членов американского Конгресса.

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