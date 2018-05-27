В расположении 14-й отдельной мехбригады, которая принимает участие в операции Объединенных сил, исчезли двое военнослужащих. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу 14 отдельной механизированной бригады.

"... 25 мая, два военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части, на сегодня их местонахождение не установлено. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как сообщал в четверг, 24 мая, на одном из опорных пунктов войск ВСУ на Донбассе было обнаружено исчезновение военнослужащего.

Напомним, 2 мая в районе населенного пункта Широкино в Донецкой области Украины исчез военнослужащий Объединенных сил. На следующий день в пресс-центре ООС сообщили, что пропавший в Донбассе военный самовольно перешел на неподконтрольную территорию.

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