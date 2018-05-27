Мадридский "Реал" – один из самых успешных клубов мира с многомиллионной армией болельщиков и таким же количеством ненавистников. Кто-то в восторге от этого клуба, кто-то его недолюбливает, но бесспорно одно – "Реал" заслуживает уважения и это невозможно отрицать. Об этом сообщает

Испанцы являются клубом с самым большим бюджетом в мире с годовым оборотом 904 миллиона евро и самым ценным клубом стоимостью 9,5 миллиарда евро.

"Реал" является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе, завоевав в общей сложности 60 национальных титулов; рекордные 33 титула чемпионата Ла лиги, 19 Кубков Испании, 9 раз становился обладателем Суперкубка Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 раз, единственная в Европе команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — 5 раз подряд).

Клуб побеждал в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 году.

Вчера, 26 мая, "Реал Мадрид" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1 и в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

В первом тайме команды не смогли забить голов. Статистика показала, что игроки даже не могли попасть по воротам, почти все мимо. Но вот второй тайм стал более результативным. На 47 минуте рикошетом от игрока "Ливерпуля" Лалана мяч попал в ногу Иско, который пробил по воротам. Мяч попал в штангу.



Но уже на 50 минуте после ошибки голкипера "Ливерпуля" Бензема забил гол. Голкипер пытался ввести мяч в игру - покатил мяч, но рядом был нападающий "Реала", от которого мяч попал в ворота.



Ворота сливочных недолго были пустыми. Садио Мане после углового забивает "Реалу" через несколько минут.

На 70 минуте "Ливерпуль" мог вновь сравнять счет, но Мане попал в штангу. Впоследствии и Роналду мог отличиться, но защита мерсесайдцев не позволила.



На 83 минуте Гарет Бэйл делает дубль. Вратарь мерсесайдцев не смог отразить далекий удар Гарета.



Красные пошли вперед, но защита сливочных отражал все атаки соперников.

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