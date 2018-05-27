Первый номер мужского тенниса Украины Александр Долгополов не сможет принять участие в Открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

В первом круге Долгополов должен был встретиться с первым номером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем, но из-за проблем с кистью, из-за которых теннисист пропускал много последних недель, он не будет выходить на грунтовые корты.

Кроме того, киевлянин не будет выступать, как минимум в ближайший месяц. Также может будет принято решение об операции спортсмена после чего, он пропустит остаток сезона.

Примечательно, что заменит Долгополова итальянец Симоне Болелли.

Напомним, что в основную сетку турнира пробился киевлянин Сергей Стаховский.

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