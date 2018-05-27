Американский астронавт Алан Бин, известный в том числе тем, что стал четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался в воскресенье на 87-м году жизни. Об этом говорится в заявлении его семьи, опубликованной на сайте NASA, передает

"Он умер после того, как неожиданно заболел во время поездки в Форт-Уэйн в штате Индиана двумя неделями ранее <...> Алан умер мирно в Хьюстоне в окружении тех, кто любит его", - сказано в заявлении.

Директор NASA Джим Брайденстайн в своем обращении по этому поводу назвал Бина большим первооткрывателем, который расширял границы.

Легендарный астронавт был участником миссии "Аполлон-12" в ноябре 1969 года, второго полета американцев на Луну. Выйдя на поверхность спутника Земли вслед за командиром Чарльзом Конрадом, Бин стал четвертым человеком, ступившим на Луну. Всего за свою жизнь Бин провел в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут.

С 1975 года Бин работал как гражданский специалист и занимался подготовкой астронавтов. Еще через несколько лет он уволился и посвятил себя живописи.

Бин признался, что хотел передать на полотне тот опыт, с которым сталкивался ни один художник до него. NASA отмечает, что его работы пользовались популярностью у фанатов космической тематики.

Напомним, в декабря 2017 года прежний астронавт NASA Брюс Маккендлесс II, который первым вышел в открытый космос без страховки, умер в четверг в возрасте 80 лет.

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