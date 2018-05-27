Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что его клуб раньше интересовался нынешней звездой мирового футбола, финалистом Лиги чемпионов Мохаммедом Салахом. Об этом Суркис сказал в интервью Football Hub, передает

"Салах? Мы рассматривали его, но нельзя говорить, что могли его пригласить. С Кака был настоящий разговор, но тогда "Милан" оказался более удачным", - отметил Суркис.

Также глава "бело-синих" прокомментировал возможность киевского клуба сыграть в финале ЛЧ.

"Будет ли "Динамо" когда-нибудь играть в финале ЛЧ? Я бы хотел, чтобы молодые ребята и опытные игроки, которых мы пригласим, сформировали боеспособную команду, чтобы царил хороший коллективный дух. Тогда мы и сможем ставить такие задачи, в футболе нужно добиваться максимальных результатов", - добавил президент "Динамо".

Напомним, что Салах стал автором футбольного рекорда скорости в ЛЧ 2017/18.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира