Пожар возник на территории парка развлечений Europa Park в городе Руст на юго-западе ФРГ. Об этом сообщает со ссылкой на газету Badische Zeitung.

Возгорание произошло около 18:30 по местному времени (16:30 по киевскому). По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из павильонов в "голландской" части парка. Затем огонь охватил декорации у горки "Пираты Батавии" и перевернулся на "скандинавскую" часть парка. Пожар удалось локализовать только через 3:00. В результате пожара никто не пострадал. По данным полиции, в парке развлечений на момент возгорания находились около 25 тыс. посетителей. Власть Руста попросили местных жителей не открывать окна и двери из-за густого дыма.

Следует отметить, что Europa Park считается самым большим парком развлечений в Германии и вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда. Парк открыли в 1975 году, в нем находятся 16 тематических разделов, представляющих 13 европейских стран.

Напомним, тринадцать обезьян умерло после пожара в сафари-парке Уоберн в Бедфордшире.

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