ВВС Армии обороны Израиля нанесли в субботу вечером удар по позициям группировки ХАМАС на юге сектора Газы в ответ на попытку нарушения границы. Об этом в ночь на воскресенье сообщается в Twitter израильской армии, передает

"Только что истребители АОИ нанесли удар по военным целям ХАМАС на юге сектора Газы. Удар осуществлен в ответ на случай, произошедший ранее сегодня, когда подозреваемые проникли на территорию Израиля и попытались повредить израильскую оборонительную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Напомним, количество жертв столкновений на границе Израиля с сектором Газа (начиная от 30 марта текущего года) между палестинского населения превысила 100 человек. Отмечается, что в ходе столкновений пострадали более 13 тыс. 190 человек арабов получили ранения различной тяжести или отравления газом, который использует израильская полиция для разгона демонстрантов. Часть пострадавших доставлена ​​на лечение в Египет, который направил врачей к границе с сектором Газа для приема пострадавших палестинцев. Поводом для протестов стало официальный перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось в понедельник, 14 мая.

Следует отметить, что Сектор Газа - территория на берегу Средиземного моря, которая на востоке и севере граничит с Израилем, а на юго-западе - с Египтом. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 квадратных километров (Киев - 836 км²). Населения по оценке ЦРУ США, в июле 2017 1795183 человек. Плотность населения составляет примерно 5045 человек на квадратный километр. Уровень безработицы между молодежи, по данным ООН, около 45%. Электричество работает только несколько часов в день. Не хватает питьевой воды. Согласно отчетам UNRWA, сектор в состоянии гуманитарного кризиса. С 2007 года сектор находится в полной блокаде со стороны как Израиля (в том числе и с моря), так и Египта.

A short while ago, IAF fighter jets struck military targets in a Hamas compound in the southern Gaza Strip