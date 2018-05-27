В Париже на протестах против политики президента Эммануэля Макрона полиция задержала 43 человек. Об этом сообщает со ссылкой на BFM.

Отмечается, что 32 протестующие были арестованы. Некоторые из них пытались пронести на акцию оружие, некоторых подозревают в участии в группировке с целью совершения насилия.

В столкновениях с протестующими пострадали семь сотрудников полиции.

Как сообщал главная французская левая партия, крупнейший профсоюз государственного сектора CGT и еще около 80 организаций в субботу вывели на улицы страны тысячи людей, которые выступают против реформ президента Эммануэля Макрона в государственном секторе.

В Париже полиция сообщила о задержании около 30 человек еще до начала марша.

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