Мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, одолев "Ливерпуль" в финале главного клубного соревнования Европы. Таким образом испанский клуб уже 13 раз выиграл Кубок европейских чемпионов и трижды подряд стал обладателем кубка престижного клубного турнира под эгидой УЕФА, передает

Матч, который состоялся на стадионе "Олимпийский" в Киеве, завершился со счетом 3:1 в пользу "Реала".

В первом тайме главные тренеры "Реала" и "Ливерпуля" в соответствии Зинедин Зидан и Юрген Клопп произвели по одной вынужденной замене. У мерсисайдцев на 30-й минуте поле со слезами на глазах покинул египетский нападающий Мохаммед Салах. Лучший бомбардир команды получил травму плеча в противоборстве с Серхио Рамосом. Через семь минут голеностоп в борьбе с Эндрю Робертсоном повредил защитник мадридского клуба Даниэль Карвахаль. Он также покидал поле со слезами.

На 43-й минуте "Реал" забил, но взятие ворот отменил судья. Иско навесил в штрафную, и Криштиану Роналду головой пробил прямо во вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариус. На добивание первым успел Карим Бензема, которому никто не мешал послать мяч в ворота. Гол был отменен из-за положения "вне игры" у французского нападающего.

Первым счет в игре открыл "Реал", когда мяч просто закатился в сетку ворот "Ливерпуля". Голкипер забрал мяч в руки после дальнего заброса Тони Кроос, опередив Бензема. После этого немецкий голкипер рукой быстро ввел мяч в игру, попав прямо в Бензема. Француз успел выставить ногу, поразив ворота.

Однако через несколько минут "Ливерпуль" сравнял счет. Джеймс Милнер подал с углового с правого фланга, Деян Ловрен выиграл верховую борьбу у Серхио Рамоса и пробил головой в сторону ворот. Садио Мане протолкнул мяч в сетку.

Второй гол за "Реал" забил Гарет Бэйл, который вышел на 62-минуте на замену Иско. Каземиро перевел мяч на Марсело, тот прострелил с левого угла штрафной, и Валлиец забил мяч ударом в падении через себя, при этом Бэйл впервые в игре коснулся мяча.

Бэйл забил и третий гол за мадридский клуб, оформив "дубль" . Вратарь англичан Кариус не смог удержать мяч, который летел ему в руки. Валлиец пробил из-за пределов штрафной, мяч ударился о ладони голкипера "Ливерпуля" и срикошетил в ворота. Бэйл стал первым футболистом, который оформил дубль в финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, выйдя на замену.

Для испанского клуба эта победа стала уже третьей подряд - в решающих матчах 2016-го и 2017 "Реал" победил "Атлетико" и туринский "Ювентус". Команда Зинедина Зидана стала рекордсменом Лиги чемпионов, ведь до сих пор ни один клуб не получал кубок трижды подряд. Ранее трофей трижды подряд выигрывал амстердамский "Аякс" (1971-73) и мюнхенская "Бавария" (1974-76). Сам "Реал" выиграл первые пять розыгрышей Кубка европейских чемпионов - с 1956 по 1960

Роналду стал первым в истории пятикратным победителем Лиги чемпионов. До нынешнего сезона он делил первое место по этому показателю с голландцем Кларенс Зеедорфом ( "Аякс", "Реал", "Милан"), испанцами Хави, Жераром Пике и Андрес Иньеста, а также аргентинцем Лионелем Месси (все - "Барселона").

А "Ливерпуль" не играл в финале Лиги чемпионов с 2007 года, когда проиграл со счетом 2:1 итальянскому "Милану". Последний раз ливерпульцы побеждали в главном клубном соревновании Европы в 2005 году.

Напомним, на конец Лиги чемпионов в Киев приехали 18000 болельщиков, а в столице за порядком следили 10 000 правоохранителей.

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