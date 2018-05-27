Нападающий английского футбольного клуба “Ливерпуль” и сборной Египта Мохаммед Салах получил растяжение плеча в финале Лиги чемпионов с испанской “Реалом”. Форвард, скорее только, сможет сыграть на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Египта со ссылкой на врача национальной команды страны Махмуда Абул-Эла, передает .

В субботу на стадионе “Олимпийский” в Киеве “Ливерпуль” проиграл испанскому “Реалу” со счетом 1:3. Салах получил травму в первом тайме в единоборстве с защитником и капитаном “Реала” Серхио Рамосом. На пресс-конференции после игры главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп сообщил, что “нападающий получил очень серьезную травму, повредив ключицу или плечо”.

“Мы находимся на связи с медицинской службой „Ливерпуля“, они сообщили, что уже сделано рентген, который показал растяжение связок плечевого сустава. Доктор сборной Махмуд Абул-Эла выражает оптимизм относительно диагноза и участия Салаха в чемпионате мира по футболу”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Салах вошел в окончательную заявку команды Египта.

В свою очередь министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз сообщил, что “у Салаха проблема со связками плечевого сустава, если переводить диагноз на простой язык. Ожидаемая продолжительность лечения составит две недели. Салах присоединится к сборной в Италии после реабилитации и необходимого лечения в Ливерпуле”.

Напомним, Мадридский “Реал” стал победителем Лиги чемпионов, одолев “Ливерпуль” в финале главного клубного соревнования Европы. Таким образом испанский клуб уже 13 раз выиграл Кубок европейских чемпионов и трижды подряд стал обладателем кубка престижного клубного турнира под эгидой УЕФА.

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