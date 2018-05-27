Европейский Союз ожидает немедленного освобождения всех незаконно задержанных и содержащихся под стражей украинцев в РФ и в незаконно аннексирована Крыму. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, передает .

“Евросоюз ожидает соблюдения международных стандартов в области прав человека на полуострове и немедленного освобождения всех незаконно задержанных граждан Украины в России и на Крымском полуострове”, — говорится в заявлении.

Косьянчич напомнила, что 14 мая 2018 украинский режиссер Олег Сенцов, депортированный в Восточную Сибирь, начал голодовку после четырех лет тюремного заключения. Еще один незаконно задержанный гражданин Украины Владимир Балух также провел два месяца голодания.

Представитель ЕС отмечает, что Сенцов и Балух выступали против незаконной аннексии и оккупации Крымского полуострова и были осуждены судами, юрисдикции которых ЕС не признает. Также Косьянчич вспомнила о задержании крымских активистов Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова 21 мая.

Как сообщал , Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 16 мая 2018 адвокат Сенцова заявил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, пока Россия по политическим мотивам держит в местах неволе 64 украинский.

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