Канцлер Австрии Курц предложил наделить Агентство по контролю за внешними границами ЕС (Frontex) полномочиями бороться с нелегальной миграцией в третьих странах с согласия местных властей. С таким заявлением политик выступил в интервью газете Welt Am Sonntag, опубликованном в воскресенье, передает .

По мнению канцлера, европейские пограничники должны “положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и не давать их судам осуществлять опасные рейсы по Средиземному морю”. Сотрудников Frontex следует уполномочить удерживать нелегалов на внешних границах Евросоюза, предоставлять мигрантам помощь и высылать их, добавил австрийский руководитель.

Он заявил, что Австрия не одобряет введение обязательных квот для приема беженцев странами ЕС, “особенно если они не будут учитывать приток мигрантов в предыдущие годы”. “В основе дееспособного государства лежит право самому решать, кого и в каких количествах принимать”, — сказал политик.

Курц также выразил опасения по поводу того, что проблема миграции подрывает единство ЕС. “Запад ругает Восток, Север жалуется на юг и наоборот. Я наблюдаю за этим с большой тревогой”, - подчеркнул канцлер.

Напомним, после закрытия “балканского маршрута” в 2016 году путь из Ливии Средиземным морем стал основным для мигрантов и беженцев, стремящихся добраться берегов Европы. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году более три тысячи человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, уходя преимущественно из Ливии в направлении Италии. В рамках европейской операции “София”, призванной предотвращать пересечения Средиземного моря нелегальными мигрантами, с 2015 года спасено более 42 тыс. человек. По данным ливийских властей, на территории страны сейчас находятся около 700 тыс. мигрантов.

Пик миграционного кризиса в Европе пришелся на 2015-2016 годы, когда в страны ЕС прибыли 2,5 млн мигрантов с Ближнего Востока и из Африки.

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