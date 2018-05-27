Судмедэксперты завершили идентификацию останков погибших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной. Об этом сообщает со ссылкой на официальный кубинский интернет-портал Cubadebate.

Лайнер разбился 18 мая практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Boeing 737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion в мексиканской Global Air совершал внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и городом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

При крушении самолета выжили три женщины. Две из них впоследствии скончались в больнице. Таким образом, в авиакатастрофе погибли 112 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев. Состояние последней, 19-летней Майлен Диас, остается критическим. Она находится в гаванской больнице имени Каликст Гарсии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. За ее жизнь борются более двадцати врачей различных специальностей.

Причина падения самолета пока не установлена, найденные оба черных ящика лайнера. В расследовании принимают участие американские и мексиканские специалисты. Крах Boeing 737 под Гаваной стало крупнейшей авиакатастрофой на Кубе за последние 30 лет.

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