руководитель КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил на пресс-конференции в Сеуле президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам встречи с лидером КНДР в пограничном пункте Пханмунджом, информирует со ссылкой на Yonhap.

“Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова”, — сказал президент.

Мун Чжэ Ин также добавил, что руководитель КНДР заявил о намерении провести в Сингапуре 12 июня переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

По словам южнокорейского лидера, Ким Чен Ын также выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях с Вашингтоном. В Пхеньяне все ещё сомневаются в обещаниях США по обеспечению безопасности КНДР после денуклеаризации Корейского полуострова. При этом, по словам Мун Чжэ Ина, Ким Чен Ын подтвердил свою “твердую приверженность” идее проведения саммита с США. “Он обеспокоен позицией США и тем, смогут ли они предоставить Северной Корее твердые гарантии безопасности”, — сказал президент.

Мун Чжэ Ин добавил, что в этой связи он сказал Ким Чен Ыну, что для решения этого вопроса КНДР и США необходимо вести прямые двусторонние контакты. Лидер Южной Кореи пообещал предоставить им “активную поддержку”.

Кроме этого, Мун Чжэ Ин сообщил о возможности США, Республики Корея и КНДР провести трехсторонний саммит, на котором они объявят об окончании Корейской войны.

“Надеюсь, что после успешных переговоров лидеров США и КНДР сможет состояться трехсторонний саммит с участием Республики Корея, на котором будет подписан документ о формальном окончания Корейской войны”, — сказал он.

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын провели в пограничном пункте Пханмунджом вторые переговоры за месяц, во время которых северокорейский руководитель выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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