В Киеве возле входа на стадион “Олимпийский”, на котором состоялся финальный матч Лиги чемпионов между испанским “Реалом” и английским “Ливерпулем”, спецназовцы задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты с болельщиками. Об этом сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

“На футбольном матче присутствовало около 50 тыс. граждан. Все прошло довольно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона. По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка”, - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В то же время руководитель столичных полицейских заметил, что на 00:35 произошла полная эвакуация посетителей НСК “Олимпийский”, а часть болельщиков, а это примерно до 5000 фанов “Ливерпуля” из парка Шевченко уже отбыла в аэропорт “Борисполь”. Ситуация на основных спортивных локациях контролируется.

“Наряды продолжают в усиленном режиме охранять правопорядок, чтобы предупредить конфликтные ситуации и провокации. Если будут схватки — будем их прекращать”, - акцентировал Андрей Крищенко.

Напомним, на конец Лиги чемпионов в Киев приехали 18 тыс. болельщиков, а в столице за порядком следили 10 тыс правоохранителей.

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