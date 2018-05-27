США по-прежнему ориентируются на проведение первого в истории американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре, подготовка к нему ведется в позитивном ключе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после того, как принял в Белом доме освобожденного из тюрьмы Венесуэлы американского гражданина, передает .

“Я думаю, что у КНДР есть добрая воля. Люди хотят узнать, состоится ли у нас встреча, сможем ли мы что-то сделать. Если мы сможем добиться успеха в денуклеаризации Корейского полуострова, это будет прекрасно для Северной Кореи, прекрасно для Южной Кореи, для Японии, для только мира, Соединенных Штатов и для Китая. Над этим работает много людей, все идет хорошо”, — заверил американский руководитель.

“Мы ориентируемся на 12 июня в Сингапуре — это осталось неизменным. Все идет очень неплохо, так что посмотрим, что будет дальше”, — сказал хозяин Белого дома.

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын провели в пограничном пункте Пханмунджом вторые переговоры за месяц, во время которых северокорейский руководитель выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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