|"Газпром" договорился с Турцией о строительстве сухопутного участка "Турецкого потока"
|27.05.2018 09:12
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Российская компания "Газпром" подписала с Турцией соглашение о сухопутном участке газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".
"...состоялось подписание Протокола между ПАО "Газпром" и Правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям. В развитие Протокола "Газпром" и Botas заключили Соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе", - говорится в сообщении.
Кроме того, между компаниями были подписаны документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям. Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено.
Напомним, ПАО "Газпром" пока не предоставил НАК "Нафтогаз Украины" средства по решению Стокгольмского арбитража.