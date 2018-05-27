Российская компания "Газпром" подписала с Турцией соглашение о сухопутном участке газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

"...состоялось подписание Протокола между ПАО "Газпром" и Правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям. В развитие Протокола "Газпром" и Botas заключили Соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе", - говорится в сообщении.

Кроме того, между компаниями были подписаны документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям. Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено.

Напомним, ПАО "Газпром" пока не предоставил НАК "Нафтогаз Украины" средства по решению Стокгольмского арбитража.

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