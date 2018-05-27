В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 250 автомобилей, передает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/80; "Марьинка" - 30/60; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 10/20 ", - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 41400 человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8835 человек и 1105 транспортных средств;

"Марьинка" - 10445 человек и 1840 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8270 человек и 1510 транспортных средств;

"Гнутово" - 4135 человек и 980 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9665 человек.

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