В этом году День Киева и День столицы будут отмечать 27 мая, передает .

"В этом году День Киева и День столицы будут отмечать ... 27 мая из 13:00 на территории Фестивального городка Лиги Чемпионов", - сообщили в пресс-службе КГГА.

Из бюджета города на проведение и организацию праздничных мероприятий по случаю Дня Киева и Дня столицы выделено 200 000 гривен.

Предусмотрены выступления хоров и ансамблей, будет проведен танцевальный флешмоб, DRUM ART SHOW, dj-сеты.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира