Футбольный клуб "Реал Мадрид" привез кубок "Лиги чемпионов" в Мадрид. Об этом сообщает со ссылкой на официальный Twitter команды.

"Тринадцатый уже в Мадриде!" - говорится в сообщении.

Напомним, вчера "Реал Мадрид" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3: 1 и в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Это 13 победа команды за время ее существования.

Как сообщал таким образом испанский клуб уже 13 раз выиграл Кубок европейских чемпионов и трижды подряд стал обладателем кубка престижного клубного турнира под эгидой УЕФА. Команда Зинедина Зидана стала рекордсменом Лиги чемпионов, ведь до сих пор ни один клуб не получал кубок трижды подряд. Ранее трофей трижды подряд выигрывал амстердамский "Аякс" (1971-73) и мюнхенская "Бавария" (1974-76). Сам "Реал" выиграл первые пять розыгрышей Кубка европейских чемпионов - с 1956 по 1960

¡La Decimotercera ya está en Madrid! @SergioRamos | # CHAMP13NS pic.twitter.com/1a37q1HNFa - # CHAMP13NS (@realmadrid) 27 мая 2018 г.

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