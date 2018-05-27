Сегодня отмечают Троицу - один из главных христианских праздников, который в православии входит в число двунадесятых праздников, а в Католической церкви имеет высокий статус торжества, передает

Этот праздник традиционно отмечают на 50 день после Пасхи.

Свое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим Вознесением на небеса. Таким образом этот праздник напоминает о св. Троице, три известные проявления, лики (ипостаси) Всевышнего - в виде Бога-Отца, в виде Бога-Сына и в виде Бога-Святого Духа.

В этот день в православных храмах выполняется одна из самых торжественных и величественных служб в году: пол храма устилают свежескошенной травой, иконы украшают березовыми ветками. На следующий день, в понедельник, празднуют День Святого Духа.

В Католической Церкви праздник Троицы отмечают в следующее воскресенье после праздника Пятидесятницы, когда празднуют сошествие Святого Духа на апостолов.

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