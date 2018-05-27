|Электрический шторм: Британию поражают тысячи "захватывающих" молний
|27.05.2018 09:56
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Грозы и проливные дожди господствуют в южной Британии, с частыми молниями, вспыхивающими по небу. BBC Weather сообщила, что за четыре часа в субботу ночью было зарегистрировано 15 000 ударов молнии, передает .
Грозы прокатились на север через юг Англии, Мидлендс и Уэльс и, как ожидается, продолжатся в течение только воскресенья.
По информации СМИ, метеорологическое бюро выпустило желтое предупреждение о сильном дожде и наводнениях.
Британци достали свои камеры, чтобы сфотографировать и запечатлить электрический шторм, который назвали “совершенно безумным”.
Другие отметили, что “никогда не видели такой бури”, и сказали, что вспышки были “ошеломляющими”.
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